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Суд огласит новый приговор члену правления «Мемориала»*

Суд 27 февраля огласит приговор члену правления «Мемориала» Орлову

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Илья Питалев/РИА Новости

Головинский суд Москвы во вторник, 27 февраля, вынесет приговор члену правления общества «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удаляется на постановление приговора», — заявила судья Елена Астахова.

По ее словам, приговор будет оглашен в полдень по московскому времени.

В октябре прошлого года Головинский суд признал Орлова виновным по делу о дискредитации и назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Его защита подала апелляцию на это решение. Жалобу также подала прокуратура, требуя ужесточить наказание. Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Орлов в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

2 февраля сообщалось, что Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов правозащитника Олега Орлова. Отмечается, что Орлов участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также он является председателем организации, которая уже включена в данный реестр.

Ранее Верховный суд постановил ликвидировать «Мемориал».

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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