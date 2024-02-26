ФАС обвинили в создании монополиста на рынке такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сделала монополиста на рынке такси из сервиса «Яндекс Такси», считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. В беседе с НСН он назвал странными претензии службы к агрегатору, заявив, что это несвоевременные замечания и действия, так как рынку в свое время уже дали монополизироваться.

Ранее ФАС выдвинула серьезные претензии в адрес «Яндекс Такси» из-за алгоритма ценообразования на услуги. По мнению Янкова, к таким последствиям привели сами действия ФАС, поэтому сейчас претензии выглядят странно. Начало монополизации рынка произошло после покупки компании «Везет», из-за чего «Яндекс» получил значительную долю на рынке, считает эксперт.

«Когда на рынке появляется искусственная монополия, то ничего хорошего в этом не бывает. Почему этому рынку дали монополизироваться, вопрос к ФАС, который в свое время написал, что покупка сервиса «Везет» не требует согласования ФАС», – заявил Янков.

На рынке такси в России конкуренция есть, но низкая, считает глава Союза пассажиров. Таким конкурентом он назвал компанию «Максим» и локальные агрегаторы в городах. Также, по мнению эксперта, на «Яндекс Такси» не должен распространяться мораторий на проверки IT-компаний, подчеркнув, что такое послабление должно затрагивать лишь фирмы, главной целью которых является разработка IT.

«Если IT используется в других целях для работы на других рынках, в данном случае на рынке такси, то в этом смысле неправильно объявлять мораторий именно на эту деятельность компаний. Мораторий был неправильно установлен», – заключил Янков.

Напомним, сообщалось, что в ФАС за последний год поступило более 300 жалоб на «Яндекс Такси» из-за стоимости поездок и мер, которые агрегатор применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров.

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