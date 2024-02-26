В Каинской епархии готовы поддержать женщину, которую загнобили за фото у храма

В Каинской епархии РПЦ не увидели ничего интимного в фотографиях учительницы из Куйбышева, на которую написали жалобу в министерство образования Новосибирской области. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил секретарь епархии протоиерей Дмитрий Бабкин.

«Я в этих фотографиях — даже не то, что возле храма, но и других — не увидел ничего интимного характера. У нас нынче президент год семьи объявил. Слава Богу, что муж и жена, законный брак. Это традиционные семейные ценности. Поцеловались люди, сфотографировали, выложили — я в этом ничего не вижу. Это не порнография, а вполне нормальные семейные отношения. Каждый любящий муж свою жену целует, а жена мужа целует», — сказал священнослужитель.

Бабкин отметил, что готов поддержать женщину и ее мужа, чтобы их больше «не гнобили».

«Мне, конечно, сложно давать оценку человеку, который это сделал (написал жалобу. — «Газета.Ru»). Педагоги — они тоже люди. Тем более законный брак, не какое-то странное сожительство. Со своей стороны, как секретарь епархии, я готов эту семейную пару поддержать, чтобы их не гнобили, извиняюсь за мой слог. Я в этих фотографиях ничего плохого не увидел. Как священник, как отец, как муж. Каждый нормальный муж свою жену поцелует, обнимает и так далее. Это нормально, это семейные отношения, там ничего плохого нету. Мальчик и девочка. Это же не два мальчика целовались и не две девочки», — заключил он.

Жалоба на 25-летнего педагога Марину Львову поступила в министерство образования Новосибирской области. Автор жалобы заявил, что учительница публиковала в своих соцсетях интимные фотографии. Чиновники ответили, что с ней проведена беседа о «недопустимости такого поведения». Львову заставили писать объяснительную и удалить фотографии из соцсетей.

Изначально в СМИ писали, что фото, из-за которых пожаловались на учительницу, были сделаны на фоне храма в день ее свадьбы. На кадрах Львова обнималась со своим мужем. Позднее в местном министерстве образования заявили, что воспитательную работу с учительницей провели из-за других фотографий. После резонанса чиновники выложили на свою официальную страницу снимки учительницы 2018 года — на них она тоже обнимается со своим будущим супругом.

Глава новосибирского минобра Мария Жафярова, чья подпись стояла на документе, позже заявила Mash Siberia, что в опубликованных фото нет непристойности, а педагога «просто хотели уберечь от травли».

Ранее красноярский бар, на который жаловалась Мизулина, объявил о своем закрытии.