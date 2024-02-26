Психологи объяснили причины синдрома бродяжничества у современных людей

В мире отмечается рост случаев бродяжничества. По мнению психолога Галины Красноруженко, такие люди делятся на две основные категории: осознанно выбравшие этот путь и не желающие его менять, а также те, кто нуждается в помощи и хотел бы социализироваться. Главная причина выбора жизни на улице – это отсутствие обязательств и ограничений, а также возможность переложить ответственность за случившееся на государство, общество и конкретных людей, пояснила она в беседе с телеканалом «360».

Вернуться к нормальному образу жизни по-настоящему готовы лишь 10% бездомных, отметила Красноруженко.

«Чем же обусловлено такое маленькое количество? Потому что люди привыкли не нести никакой ответственности ни перед кем. Здесь возникают дальше сложности на восстановление документов, на необходимость трудоустраиваться, на необходимость вести совершенно другой образ жизни и подчиняться нормам общества», — объяснила специалист.

Чаще всего синдром бродяжничества встречается у подростков, отметила психолог, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Ребенок, по ее словам, может уйти из дома по трем основным причинам. Первая – это медицинская причина или дромомания. В этом случае из-за психической травмы человек хочет снять с себя травмирующие ассоциации, связанные со своей жизнью и личностью.

Вторая причина скитания подростков – буллинг со стороны сверстников. Однако чаще всего поводом для такого образа жизни становятся проблемы в семье, причем в 70% случаев подростки убегают не из неблагополучных, а из обеспеченных семей.

Что касается взрослых, то они чаще стремятся уйти из реальности и убежать от травмирующего события или себя самого, считает специалист.

«Но, как мы понимаем, куда бы мы ни поехали, мы везде берем с собой себя. Поэтому это замкнутый круг», — заключила психолог.

Напомним, на днях в Тольятти нашли мужчину, который более 10 лет жил в канализационном колодце. Через несколько часов после публикации видео в соцсетях нашлись родственники мужчины, которые его забрали.

Ранее актриса Анна Хилькевич вспомнила, как сбежала от родителей, будучи подростком.