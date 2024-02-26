Прокурор потребовал приговорить правозащитника Орлова из «Мемориала»* почти к трем годам

Государственный обвинитель в Головинском суде Москвы потребовал приговорить члена правления общества «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) к 2 годам и 11 месяцам колонии по делу о повторной дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу признать Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 11 месяцев колонии общего режима и взять под стражу в зале суда», — сказала прокурор.

До этого Головинский суд назначил Орлову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Затем Мосгорсуд отменил этот приговор и направил дело Орлова в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей. Отмечается, что правозащитник продолжает оставаться под подпиской о невыезде.

3 февраля Минюст России внес Олега Орлова в реестр иноагентов. Отмечалось, что он участвовал в создании материалов иностранных агентов, а также он является председателем организации, которая уже включена в данный реестр.

Ранее в Госдуме оценили возможность ужесточения условий работы иноагентов.