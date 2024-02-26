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Американец отрезал себе ноги, чтобы получить страховку

News Leader: в США мужчина отрезал себе ноги ради получения страховых выплат

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Shutterstock

Житель штата Миссури отрезал себе ноги, чтобы получить страховые выплаты, пишет портал News Leader.

Как сообщают СМИ, в ноябре 2023 года 60-летний мужчина, у которого был паралич нижних конечностей, потерял обе ноги якобы после несчастного случая с косилкой, прикрепленной к трактору. Однако после того как американец подал заявление на получение страховых выплат, специалисты нашли несколько несостыковок.

Во-первых, мужчина так и не показал свои отрубленные ноги, чтобы медики могли зафиксировать это факт, во-вторых, раны американца были слишком ровными и чистыми, что нехарактерно для данного типа травмы.

«Если бы это была косилка, было бы настоящее месиво. Я уже видел подобные аварии», — рассказал шериф Тори Томпсон.

По мере того, как расследование продолжалось, в истории мужчины появлялись новые дыры. Так, офицеры в итоге узнали, что ноги американца были отрублены топором, а сделал это его же друг — за деньги.

«Это был плохо реализованный план, я никогда не видел ничего подобного», — добавил шериф.

Мужчине было предъявлено обвинение в даче ложных показаний, но суд не стал лишать его свободы.

Ранее в США врачи удалили из носа пациента 150 живых насекомых.

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