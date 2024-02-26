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В Москве мужчина ограбил прохожего, угрожая ему пистолетом-зажигалкой

В Москве поймали грабителя, который пригрозил прохожему пистолетом-зажигалкой

Правоохранители задержали гостя столицы, который отобрал у молодого человека телефон, угрожая ему пистолетом-зажигалкой. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Вечером неизвестный подошел к 19-летнему пострадавшему около станции метро, продемонстрировал ему предмет, похожий на пистолет, и потребовал показать содержимое карманов. Молодой человек отказался, и злоумышленник стал расспрашивать прохожего о наличии у него наркотических средств. В итоге незнакомец отобрал у юноши паспорт и мобильный телефон и приказал ему следовать за ним якобы в отдел полиции.

У дома на Долгопрудной аллее потерпевший смог отбиться от злоумышленника и вызвать полицию. Материальный ущерб он оценил в 80 тыс. рублей. Подозреваемого оперативно задержали, им оказался 36-летний приезжий. У грабителя изъяли похищенный телефон, а также пистолет-зажигалку. Фигуранта заключили под стражу, возбуждено дело по статье «Разбой».

Ранее неизвестные напали на прохожего и 11 раз ударили его ножом из-за телефона.

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