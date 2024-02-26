Экипаж трех арестованных у берегов Сахалина судов не может сойти на берег в течение месяца

В Охотском море у берегов Сахалина уже больше месяца находятся три арестованных судна, их экипаж не может сойти на берег, а топливо и продовольствие подходят к концу. Об этом сообщает astv.ru.

В конце января, сразу после вынесения судебного решения об аресте имущества компании ООО «Монерон» экипажи рыболовных судов практически в полном составе подали заявления об увольнении и списании на берег. Сейчас моряки по-прежнему находятся в Анивском заливе, а их родственники просят помощи в вызволении близких из плена.

«Фактически наши родные находятся в самом настоящем плену! Они в неведении, испытывают стресс от неопределенности своей судьбы. Топливо на минимуме, продукты заканчиваются. Помогите нам!» — обратилась к журналистам жена одного из членов экипажа.

Тем временем судовладелец лишь подтверждает свою беспомощность в этой ситуации, ссылаясь на решение суда от 24 января этого года. Сейчас у компании арестованы все имущество, включая рыболовные суда, и расчетные счета, наложены запреты на ведение промысловой деятельности и на совершение любых финансовых операций.

«Судебные приставы предписали поставить суда к причалам, но операторы причалов в порту не дают места для стоянки судов по причине отсутствия мест (наверняка понимая, что это будет вечная стоянка брошенных ржавых судов). В результате СРТМ «Ясный», «Бриз», «Монерон» стоят в море — с критическим низким запасом топлива, в условиях сложной ледовой и погодной обстановки. На сегодняшний день мы не можем удерживать людей, которые в ультимативной форме угрожают добираться до берега на резиновых лодках», — заявил представитель ООО «Монерон».

При этом в компании утверждают, что готовы платить и за топливо, и за стоянку, но денежные средства, остающиеся на счетах общества, заблокированы. Обращения в прокуратуру Сахалинской области, в природоохранную прокуратуру, в службу судебных приставов и в МЧС решить проблему не смогли.

«В итоге у нас нет другого выхода, как в течение нескольких дней снять экипажи и бросить суда в море. Вероятнее всего, они затонут, но зато мы спасем жизни людей», — отметил судовладелец.

Ранее во льдах Охотского моря застряли 10 рыболовецких и транспортных судов.