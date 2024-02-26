Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник

В понедельник, 26 февраля, в Москве продолжится ледяной дождь. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в Telegram-канале.

В ведомстве посоветовали местным жителям и гостям столицы использовать городской транспорт для поездок по городу. Водителей же призвали на дороге соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Также в Гидрометцентре говорили, что в понедельник в Москве будет облачно с прояснениями. По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется до +2°С, но в ночь на вторник может похолодать до -4°С. Осадков не ожидается, возможны гололедные явления, ветер южный 6-11 м/с. В Подмосковье в понедельник будет -3... +2°С. В ночь на вторник температура может опуститься до -7°С.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что конец зимы в Москве будет по-мартовски теплым. Среднесуточная температура воздуха будет около 0°С. Однако в первый день календарной весны нагрянет холодный фронт со снегом.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.