В Иркутской области возбуждено дело по факту нападения на ребенка бродячих собак

В Иркутской области по факту нападения бродячих собак на пятилетнего мальчика было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного управления СКР по региону.

В заявлении говорится, что ходе мониторинга СМИ и социальных сетей была выявлена публикация о нападении 19 февраля в городе Шелехов на пятилетнего ребенка стаи собак. Мальчик с укусами и ранами был доставлен скорой помощью в больницу.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело о халатности и выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках возбужденного уголовного дела будет дана оценка деятельности должностных лиц городской администрации и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных собак.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка, девочку от агрессивного пса спасли прохожие.

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