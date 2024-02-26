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В парках Москвы заметили краснокнижных птиц

В московских парках заметили краснокнижных птиц — камышницу и мандаринку

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Министерство экологии и природопользования Московской области

В парках «Останкино» и «Северное Бутово» в Москве были обнаружены редкие птицы — серая цапля, камышница и мандаринка, внесенные в Красную книгу, сообщает официальный сайт мэра города. Согласно информации, серые цапли не гнездились в Москве уже около 20–30 лет, обычно эти птицы зимуют на Западе Европы или в Африке.

Тем не менее, некоторые из них остаются, если в окружающей среде достаточно пищи.

В начале февраля в парке «Северное Бутово» была замечена серая цапля. На реке Яузе в парке «Останкино» была обнаружена камышница. Также были замечены мандаринки на Яузе.

Камышницы также редко встречаются зимой в столице. Обычно эти птицы предпочитают зимовать на Западе Европы, на Черноморском побережье, в Центральной Азии, субтропиках и тропиках.

Московские мандаринки являются интродуцентами — животными, которые были специально или случайно переселены человеком за пределы их естественного ареала в новое место обитания. По всему миру насчитывается около 25 тысяч пар мандаринок, из которых 15 тысяч пар обитают на территории России.

До этого в Пермском крае пожарные спасли сову во время учений.

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