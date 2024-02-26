В Испании рассказали детали аренды Кузьминовым квартиры

Перебежчик Максим Кузьминов, чье тело было обнаружено в Испании, вероятно, не имел возможности приобрести там жилье, а снять его мог только через взятку или при помощи определенных «связей». Об этом сообщила РИА Новости местная агент по недвижимости Ана Мария, отказавшаяся называть свою фамилию.

«Сомнительно, что он приобретал квартиру, так как этот процесс занимает много времени, и даже испанские чиновники не смогли бы все оформить настолько быстро. Скорее всего, он арендовал... Если он обращался в агентство по недвижимости, ему обязательно бы потребовались трудовой контракт или официальное подтверждение доходов. Предполагаю, что местные жители помогли ему, потому что отсутствие этих документов могли компенсировать только определенные «связи». Или же он заплатил крупную сумму, чтобы все было улажено», — отметила она.

Аренда жилья в Ла-Кале обычно стоит около 1000 евро в месяц, в зависимости от типа квартиры. К этой сумме обычно добавляется залог за два месяца и комиссия агентству в размере одной месячной арендной платы. Большинство жилых комплексов в этом районе, расположенных в непосредственной близости от пляжа Средиземного моря, имеют бассейны с душами и детские площадки.

Как пишет РИА Новости, дома здесь оснащены видеокамерами для наблюдения и окружены высокими заборами, через которые можно пройти только с помощью ключа.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что ее ведомство подозревает Москву в причастности к инциденту в Испании с российским летчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовом.

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