В Ленинградской области прошел культурно-патриотический фестиваль

Участники СВО честно исполняют свой воинский долг и приближают победу, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках открытия культурно-патриотического фестиваля «Русские меняют мир», сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что правительство активно поддерживает семьи военнослужащих и участников СВО.

«Мы — одна большая ленинградская семья и в нашей семье должны быть теплота и забота», — сказал Дрозденко.

Также в рамках фестиваля наградили 30 победителей регионального молодежного конкурса «Мой герой СВО 47», в котором принимали участие жители региона в возрасте от 7 до 23 лет.

Участники конкурса создавали репортажи, статьи и видеоролики о подвигах участников СВО. Всего на конкурс было подано 190 работ.

Также более 200 ветеранов СВО из Ленинградской области приняли участие в форуме «Победим вместе».

В рамках форума директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко представила проект Центра высокотехнологичного протезирования и комплексного сопровождения.

Кроме того, фонд «Защитники Отечества» и ассоциация ветеранов СВО по Ленинградской области подписали соглашение об участии в патриотическом воспитании молодежи.

Фестиваль «Русские меняют мир» проходил в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 23 по 24 февраля. В рамках фестиваля прошли показы фильмов о героях СВО, выступления Росгвардии и кинологов, а также мастер-классы по авиамоделированию и парапланерному спорту.