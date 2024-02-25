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В Таиланде туристка сорвалась с водопада и повредила ногу

Туристка получила перелом лодыжки, сорвавшись с водопада на острове Самуи

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Soe Zeya Tun/Reuters

Британская туристка поскользнулась и упала с водопада Хин Лад в провинции Сураттхани. Об этом сообщает портал Thaiger.

Несчастный случай произошел 22 февраля на острове Самуи. 46-летняя туристка обратилась за помощью к спасателям после того, как поскользнулась и упала с местного водопада. Она отметила, что чувствует боль в правой ноге и не может пошевелиться.

Спасатели потратили около часа, чтобы добраться до пострадавшей. Они осмотрели травмированную ногу и поняли, что у женщины сломана правая лодыжка. Ее положили на носилки и доставили в больницу.

Как уточняется, спасателям потребовалось более двух часов, чтобы спуститься с горы по крутой тропе. Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии.

Ранее туристка сорвалась со скалы в районе Сочи, делая селфи.

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