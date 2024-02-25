Полковник в Балашихе обманул ФСБ и похитил 111 млн рублей

В Балашихе полковник запаса Юрий Проценко обманул Федеральную службу безопасности (ФСБ), подкупил сотрудника воинской части и похитил 111 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Мужчина узнал, что ФСБ заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса. Он оформил статус индивидуального предпринимателя (ИП) на родственника и заключил с ФСБ договор об оказании услуг.

Его подчиненные из приемочной комиссии готовили документы о несуществующих работах и искали аналоги «разрабатываемых» изделий, чтобы согласовать выделение финансов на их «создание». Также они подделывали результаты экспертиз. Чтобы фиктивные исследования не стали проверять, Проценко заплатил сотруднику воинской части 1,2 млн рублей.

Также Проценко поручил сделать несколько макетов изделий, которые поставляли его компании в рамках других исследований. Он их выдавал за макет измерительного комплекса, над которым якобы трудились его сотрудники. Подобную схему полковник использовал четыре раза.

Когда Проценко был разоблачен, он помогал следствию и направлял помощь на нужды специальной военной операции (СВО). Он получил 7 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч рублей.

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