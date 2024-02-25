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В Краснодаре свадебный кортеж помешал проезду скорой, а гости устроили стрельбу у подъезда

Участник свадебного кортежа открыл огонь из автомата у краснодарской многоэтажки

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В Краснодаре начали проверку после стрельбы, устроенной гостем свадьбы под окнами жилого дома. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на заявление пресс-службы полиции города.

По словам местных жителей, свадебный кортеж перекрыл дорогу во дворах, и скорая помощь, которая спешила к пациенту, ждала освобождения проезда в течение 15 минут. Кроме того, один из гостей свадьбы открыл огонь из автомата у подъезда многоэтажки и попал на видео. Позже полицейские изучили опубликованный в сети ролик и установили личность стрелка.

«Личность данного гражданина установлена, он был доставлен в отдел полиции и опрошен. По результатам разбирательства его действиям будет дана правовая оценка», — отметили в городском управлении МВД.

По данным ведомства, оружие, из которого велась стрельба, является охолощенным, а значит не представляло «никакой опасности для окружающих».

Ранее участники свадебного кортежа открыли огонь из автоматов в Черкесске.

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