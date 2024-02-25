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В Донецке после обстрела ВСУ зафиксировали повреждения жилых домов

Кулемзин: ВСУ повредили несколько многоквартирных домов при обстреле Донецка

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Alexander Ermochenko/Reuters

Несколько жилых домов в городе Донецке получили повреждения в результате обстрела населенного пункта со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал глава местной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр города уточнил, что под обстрел попал Петровский район Донецка. Из-за этого повреждения получили многоквартирные дома, расположенные на двух улицах населенного пункта.

«По улице Степана Щипачева повреждено остекление многоквартирного дома», — написал Кулемзин.

Также он добавил, что у одного из зданий по улице Красногоровской оказалась повреждена кровля. При этом никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Утром 25 февраля мэр Донецка в своем Telegram-канале сообщил об обстреле города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим он призвал местных жителей соблюдать осторожность.

Накануне украинские войска нанесли удар по Ворошиловскому району Донецка. Как рассказал Кулемзин, в результате атаки ранения получила женщина 1955 года рождения.

Ранее в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя.

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