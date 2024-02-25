В Латвии раскритиковали «комикс о свиньях» с военными ВСУ

В Латвии произошел скандал из-за «комикса о свиньях» (The Pig Comics) с изображением украинских военных, который был опубликован на портале LSM ко второй годовщине начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

В новом выпуске свиньи, которые являются главными героями комикса, были нарисованы в военной форме и иллюстрировали военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Читатели LSM отметили, что подобный контент неуместен в годовщину конфликта.

Как передает Delfi, латвийский Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) призвал омбудсмена Анду Рожукални дать оценку «комиксу о свиньях». На него также отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, который написал в соцсети X (бывшая Twitter) о важности контекста в шутках подобного рода.

Редакция портала в свою очередь попыталась объяснить, что в серии комиксов, которая регулярно выходит уже несколько лет, все персонажи изображены в виде свиней. Тем не менее главный редактор LSM Марта Церевас извинилась за иллюстрацию, уточнив, что комикс был удален с портала.

Художница Гундега Макита Эвелоне рассказала, что после публикации в ее адрес начали поступать угрозы. Она также разместила изображение под названием «Азбука комиксов о свиньях», где в том числе пояснялось, что «сатира — это сатира».

18 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, закурившего в эфире украинского новостного телемарафона.

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