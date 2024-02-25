Несколько регионов Аргентины могут присоединиться к забастовке

Пять регионов Аргентины рассматривают возможность приостановить производство нефти в поддержку провинции Чубут, у которой случился конфликт с федеральным правительством по вопросу финансирования. Об этом сообщает газета La Nacion.

По информации издания, 24 февраля губернаторы провинций Огненная Земля, Ла-Пампа, Санта-Крус, Неукен и Рио-Негро Густаво Мелелья, Серхио Силиотто, Клаудио Видаль, Марсело Оррего и Альберто Веретильнек вместе со своим коллегой из Чубута Игнасио Торресом обсудили совместную тактику правительства страны. Главы регионов планируют объявить о совместных мерах 26 февраля.

Власти провинций Аргентины, на которые приходится более 80% производства нефти в стране, планируют приостановить производство сырья с 28 февраля, если правительство президента Хавьера Милея не решится пойти на уступки.

До этого президент Аргентины Хавьер Милей в беседе с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что он победит на выборах главы государства в США.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.