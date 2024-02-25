Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля

В Шереметьево сообщили о короткой перезагрузке системы паспортного контроля

close
100%
Shutterstock

Перезагрузка системы паспортного контроля произошла в Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По ее данным, зафиксировали кратковременную перезагрузку системы на части кабин.

»<…> при этом большая часть кабин паспортного контроля работали в обычном режиме, плюс биометрические — в автоматизированном», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что ничего нештатного не произошло, отметив «большой объем» прилетевших одновременно рейсов.

В середине февраля самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы. Рейс SU6018 направлялся в Санкт-Петербург, но во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в столицу, запросив в Шереметьево разрешение на приземление.

До этого сообщалось, что в Шереметьево задержали рейс. Недовольные пассажиры начали выложили видео в соцсетях с огромными очередями в аэропорту.

Ранее летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за пожара на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами