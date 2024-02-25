В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля

Перезагрузка системы паспортного контроля произошла в Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По ее данным, зафиксировали кратковременную перезагрузку системы на части кабин.

»<…> при этом большая часть кабин паспортного контроля работали в обычном режиме, плюс биометрические — в автоматизированном», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что ничего нештатного не произошло, отметив «большой объем» прилетевших одновременно рейсов.

В середине февраля самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы. Рейс SU6018 направлялся в Санкт-Петербург, но во время полета экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение вернуться в столицу, запросив в Шереметьево разрешение на приземление.

До этого сообщалось, что в Шереметьево задержали рейс. Недовольные пассажиры начали выложили видео в соцсетях с огромными очередями в аэропорту.

Ранее летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за пожара на борту.