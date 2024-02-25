Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Курской области отменили угрозу ракетной опасности

Курский губернатор Старовойт заявил об отмене угрозы ракетной опасности

close
100%
Shutterstock

В Курской области отменили угрозу ракетной опасности. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — отметил глава региона.

В Курской области сигнал ракетной опасности сработал около 1:00 в воскресенье, 25 февраля. Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Прохожим, которых сигнал тревоги застал на улице, губернатор рекомендовал спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Накануне в трех российских регионах сбили украинские беспилотники.

Утром в пятницу, 23 февраля в небе над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Старовойт обратился горожанам с просьбой соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых дронов, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами