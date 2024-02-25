В Курской области отменили угрозу ракетной опасности. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — отметил глава региона.

В Курской области сигнал ракетной опасности сработал около 1:00 в воскресенье, 25 февраля. Старовойт призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Прохожим, которых сигнал тревоги застал на улице, губернатор рекомендовал спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Накануне в трех российских регионах сбили украинские беспилотники.

Утром в пятницу, 23 февраля в небе над Курском средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа. Старовойт обратился горожанам с просьбой соблюдать правила безопасности и не приближаться к обломкам сбитых дронов, а также не трогать их, потому что они могут взорваться.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.