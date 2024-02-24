В спортклубе Волгограда заявили, что судимый за изнасилование мужчина не работал с детьми

Директор волгоградского спортивного клуба «Форвард» Вячеслав Скотников заявил «Газете.Ru», что Николай Бибин не работает в учреждении тренером, но занимается там. До этого СМИ сообщали, что родители воспитанников спортклуба требуют отстранить Бибина от работы, так как мужчина был осужден за групповое изнасилование. Скотников добавил, что родители «ни разу» не жаловались на Бибина.

«Он у меня не тренировал никогда. Он у меня просто тренируется, для себя занимается. Нет, конечно (не работает в спортклубе — «Газета.Ru»)», — сказал он.

24 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что родители воспитанников спортклуба «Форвард» в Волгограде требуют отстранить детского тренера по тхэквондо Николая Бибина, судимого за изнасилование. По данным канала, в 2015 году Бибин был осужден за групповое изнасилование. В 2021 году после выхода на свободу мужчина устроился в детский спортивный клуб тренером по тхэквондо. Отмечалось, что директор учреждения знал о судимости Бибина, но все равно взял его на работу. После появления информации о судимости родители посещающих клуб детей стали требовать отстранения мужчины от работы.

Ранее москвич изнасиловал незнакомку возле жилого дома.