На переговорах по Газе достигли консенсуса по новым условиям обмена заложников

На многосторонних консультациях по стабилизации ситуации в секторе Газа, которые сейчас проходят в Париже, участники достигли соглашения по скорректированным условиям обмена заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, на палестинских заключенных в тюрьмах Израиля. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

Согласно информации телеканала, речь идет о 40 гражданах.

В публикации отмечается, что израильская делегация и международные посредники, в числе которых Египет, Катар и США, уже обсуждают детали обмена. После этого шага они могут перейти к составлению «конкретного списка лиц, которые будут подлежать обмену» и определению их точного числа. На данный момент стороны обсуждают вопрос «об освобождении 40 заложников в обмен на 200-300 заключенных палестинцев, заключается в сообщении.

Накануне израильская делегация вылетела в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС по освобождению заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.