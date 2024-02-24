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Эндокринолог рассказала о факторах риска возникновения рака щитовидной железы

Эндокринолог Фатеева: лечение лимфомы может привести к раку щитовидной железы

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Эндокринолог Анастасия Фатеева в беседе с News.ru предупредила, что при лечении некоторых видов онкологических заболеваний может развиться рак щитовидной железы.

Врач пояснила, что некоторые виды рака лечат с помощью постоянного радиационного воздействия, которое является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы.

«Особенно [опасно постоянное радиационное воздействие] в области головы, шеи или грудной клетки, часто на фоне лечения другого рака — лимфомы, рака молочной железы. Некоторые люди также подвергаются этому воздействию из-за своей работы, например рентгенологи», — объяснила она.

Специалист добавила, что злокачественные новообразования также могут возникать на фоне длительно существующей аденомы щитовидной железы. Кроме этого, фактором риска является наличие наследственных заболеваний. Например, синдромов Карни и Каудена или семейный аденоматозный полипоз. Фатеева напомнила, что при раке щитовидной железы у близкого родственника риск развития этого заболевания у членов его семьи повышается.

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