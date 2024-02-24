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В Польше неизвестные повредили вагоны с украинской агропродукцией

Неизвестные высыпали украинские бобы из вагонов на железной дороге в Польше

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Depositphotos

Неизвестные лица повредили вагоны с украинской сельскохозяйственной продукцией, которые находились на одной из железнодорожных станций в Польше. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

«Сегодня около 9:00 неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на станции Дорохуск. Она расположена недалеко от украинско-польской границы.

При этом ситуацию прокомментировал глава украинского министерства Александр Кубраков. Он назвал произошедшее «системным уничтожением» сельскохозяйственной продукции, поставляемой в Польшу с Украины.

«Это сродни спланированным диверсиям. Те, кто совершил эти преступления, точно не заинтересованы в мире на Украине», — подчеркнул руководитель ведомства.

Он добавил, что Киев призывает польские правоохранительные органы немедленно отреагировать на случившееся.

23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше зеркальными мерами в ответ на блокировку грузовиков на границе. Соответствующий пункт был включен в план Киева по урегулированию конфликта с Варшавой, возникшего из-за блокировки экспорта украинской агропродукции в Европейский союз (ЕС).

Ранее Польша отказалась отправлять своих делегатов на встречу с украинскими чиновниками на границе.

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