Тюменец поссорился с супругой и сломал ей ребро

В Тюмени мужчина во время бытовой ссоры с супругой сломал ей ребро. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на УМВД России по региону.

По версии правоохранительных органов, 30-летний мужчина во время ссоры несколько раз ударил жену руками в грудь и нанес ей телесные повреждения. Женщина обратилась в медицинское учреждение, там ей диагностировали осложненный перелом ребра.

Сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления задержали супруга пострадавшей. Отмечается, что россиянин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не утончняются.

Ранее россиянин избил сожительницу киркой и вытолкнул с пятого этажа.