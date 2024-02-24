В Госдуме назвали большой утратой смерть главы Верховного суда Лебедева

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, скончавшийся в пятницу, был выдающимся юристом и организатором судебного дела. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Депутат добавил, что Лебедев всегда внимательно относился к мнению парламентариев, а его смерть стала большой утратой для правовой системы страны.

«Я Лебедева помню еще по работе в Москве, это правда было очень давно. В Верховном суде он несколько десятков лет. Это выдающийся юрист и организатор судебного дела. Я 12 лет в Думе, мне приходится постоянно общаться с Верховным судом. Комитет, в котором я тружусь, главным образом — потребитель законопроектов, которые приходят из Верховного суда. Я вам должен сказать, что это самые безупречные законопроекты были. Они были безупречны с точки зрения юридической техники, никогда не было мусора, никогда не было законопроектов-пустышек. И хотя приходилось бывать нам оппонентами с Верховным судом, но всегда они и лично Лебедев очень чутко, внимательно относились к тому, о чем говорят депутаты. Внимательно относились к критике, которая от нас исходила. Светлая ему память. Я думаю, это большая утрата для правовой системы страны, потому что прежде всего [Лебедев] юрист, ну и для суда, судебной системы особенно», — сказал он.

24 февраля в Верховном суде сообщили, что председатель Вячеслав Лебедев скончался днем ранее в возрасте 80 лет. Как уточнял «Коммерсант», Лебедев умер в больнице после продолжительной болезни. По данным газеты, речь идет об онкологическом заболевании.

Исполнять обязанности председателя Верховного суда временно будет Петр Серков — первый заместитель Лебедева.

Лебедев был бессменным председателем Верховного суда Российской Федерации с 1991 года. С 1989 по 1991 год возглавлял Верховный суд РСФСР. Был председателем Московского городского суда с 1986 по 1989 год. Работал в судебной системе СССР с 1970 года. В 1968-м окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.

Ранее Путин вручил Вячеславу Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного.