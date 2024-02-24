Макрон назвал «контрпродуктивными» протесты фермеров в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к протестующим фермерам, призвав их не мешать проведению Салона сельского хозяйства в столичном выставочном центре Пор-де-Версай. Заявление главы государства транслировал телеканал BFMTV.

Французский лидер подчеркнул, что действия фермеров не помогают никому из их коллег. В частности, Макрон обратил внимание на попытки недовольных граждан сломать стенды на выставке и сделать ее проведение невозможным.

«Выставка должна проходить в спокойных условиях. <...> Вы запугиваете семьи, это контрпродуктивно. Я призываю всех успокоиться», — сказал президент после встречи с представителями профсоюзов, которая состоялась в рамках Салона сельского хозяйства.

24 февраля в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже открылась выставка, посвященная сельскохозяйственной отрасли. В мероприятии принял участие глава республики, что вызвало недовольство у части фермеров.

В результате некоторые протестующие, еще накануне вечером разбившие перед зданием центра палаточный лагерь, прорвали полицейский кордон и ворвались в Пор-де-Версай. По данным РИА Новости, недовольные граждане освистали Макрона за проводимую его командой политику.

Ранее в Европейском парламенте (ЕП) назвали причину кризиса в сфере сельского хозяйства в странах региона.