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В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды

В ЛНР более десяти населенных пунктов остались без воды из-за аварии

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) более десяти населенных пунктов остались без водоснабжения из-за двух аварий на магистральных водоводах. Об этом сообщает предприятие «Лугансквода» в своем Telegram-канале.

«По причине аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 миллиметров… прекращена подача воды на ряд населенных пунктов республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с 23 февраля прекращены подача воды в Алчевск; Перевальск и Перевальский район; Стаханов; Ирмино; Алмазную и прилегающие населенные пункты; Брянку и прилегающие населенные пункты; Первомайск.

Кроме того, 24 февраля из-за аварии на Свердловском магистральном водоводе диаметром 900 мм была прекращена подача воды на Свердловск, Червонопартизанск, Комсомольский, Мирный, Орджоникидзе.

19 февраля сообщалось, что в Железногорске Курской области из-за обрушения колодца повреждение получила канализационная сеть, более 96 тыс. человек на время работ по устранению аварии остались без водоснабжения.

Ранее жильцы 18 домов в Первоуральске остались без тепла и горячей воды из-за аварии.

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