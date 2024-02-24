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Петербуржцу грозит до 15 лет колонии за надругательство над подростком

РЕН ТВ: в Петербурге мужчина надругался над девушкой-подростком

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Depositphotos

В Петербурге 38-летний мужчина совершил надругательство над 14-летней девушкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 23 февраля в поселке Шушары Пушкинского района. Мать подруги пострадавшего подростка обратилась в правоохранительные органы с сообщением о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Сообщается, что с момента надругательства до вызова полиции прошло менее трех часов. Сейчас с несовершеннолетней работают специалисты.

Совершившего преступление мужчину ищут. Отмечается, что россиянину грозит до 15 лет колонии.

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