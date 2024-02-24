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Пассажир с ножом из ручек и резинок напал на мужчину во время полета

NBC: на рейсе в Лас-Вегас пассажир с самодельным ножом напал на мужчину

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Shutterstock

На борту пассажирского самолета, летевшего из Сиэтла в Лас-Вегас, пассажир напал на соседа из-за подозрений о слежке. Об этом сообщает NBC.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Alaska Airlines, один из пассажиров собрал из ручек и резинок самодельный нож и напал с ним на мужчину, сидевшего в соседнем кресле.

Пострадавший получил множественные раны, злоумышленника обезвредил экипаж. Самолет совершил посадку в ближайшем аэропорту, дебошира задержали, на допросе он признался, что напал на мужчину, потому что думал, что тот следит за ним.

Ранее пьяный пассажир устроил дебош в самолете, а его жена закатила истерику.

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