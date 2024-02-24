Жители Алма-Аты ночью почувствовали подземные толчки

Жители казахстанского города Алма-Аты почувствовали подземные толчки в ночь на 24 февраля. О землетрясении сообщила пресс-служба Сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС республики, передает РИА Новости.

В заявлении отмечается, что эпицентр природного катаклизма находился на территории КНР. При этом магнитуда подземных толчков составила 6,1.

«24 февраля 2024 года в 4:58 алматинского времени (1:58 мск. — «Газета.Ru») зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 276 км на юго-восток от Алма-Аты», — говорится в сообщении.

При этом представители МЧС уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине пять километров. Ощутимость подземных толчков в населенном пункте составила три балла, подчеркнули в пресс-службе Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. То же касается разрушений в зоне природного катаклизма.

23 февраля у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр стихийного бедствия располагался в акватории Тихого океана, однако угроза цунами в близлежащих районах не объявлялась.

Ранее в Республике Дагестан зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6.