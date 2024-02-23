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Оперштаб уточнил данные о падении летательного аппарата на Кубани

Оперштаб: подтверждено падение одного летательного аппарата на Кубани

Оперштаб Кубани сообщил в Telegram-канале, что в районе хутора Трудовая Армения упал один летательный аппарат.

«По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Также оперштаб обратился к очевидцам с просьбой не публиковать в сети фото и видео с места происшествия.

До этого жители хутора Трудовая Армения в Краснодарском крае сообщили о падении некоего летательного объекта.

Позже оперштаб Кубани сообщил, что в районе хутора упали два летательных аппарата. В результате начался пожар на площади примерно 250 кв. м.

Согласно официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет. В экстренных службах сообщили, что пожар был локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.

Ранее семья из Флориды заявила, что на крышу их дома упал обломок самолета.

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