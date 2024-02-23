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На Украине рассказали, зачем на границу была доставлена сожженная сельхозтехника

«Страна.ua»: на украинско-польскую границу свезли сожженные тракторы и комбайны

Украинские фермеры привезли на границу с Польшей сожженную сельхозтехнику для того, чтобы показать полякам, в каких условиях они работают. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По информации издания, на украинско-польскую границу были доставлены тракторы, грузовики и комбайны, которые были обстреляны во время боев или подрывались на минах.

Как заявили в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, сельхозтехника будет находиться там до конца марта.

23 февраля украинское издание «Апостроф» сообщило, что украинцы везут сгоревшую сельхозтехнику на границу с Польшей в качестве жеста отчаяния в связи с блокадой на границе не только сельхозпродукции, но и других перевозок.

До этого стало известно, что премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на границе между двумя странами по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров. До этого украинский лидер предложил Туску до 24 февраля приехать на границу между двумя государствами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее в Польше назвали шоу Киева своз сгоревшей сельхозтехники к границе.

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