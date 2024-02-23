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Россиянка в электричке напала с ножом и газовым баллончиком на двух мужчин

В Подмосковье женщина напала с ножом и баллончиком на незнакомых мужчин

В Подмосковье полиция задержала женщину, которая напала на двух мужчин с газовым баллончиком и ножом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в поезде МЦД, который следовал по маршруту «МожайскЛобня». Сначала женщина распылила в лицо одному из соседей по вагону газовый баллончик. А когда за него заступился другой мужчина, напала и на него. Пассажирка достала нож и несколько раз ударила им второго мужчину. Пострадавшего на «скорой» доставили в больницу. По заключению медиков, мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Женщина объяснила свое поведение. По ее словам, баллончик она распылила в лицо пассажиру, который слишком пристально смотрел на нее и не отреагировал на просьбу прекратить делать это.

«Другой мужчина начал меня оскорблять и бить, поэтому я его пырнула ножом», — рассказала задержанная.

Ранее конфликт в новосибирской электричке между учительницей и мужчиной закончился дракой.

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