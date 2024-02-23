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В Латвии проведут проверку в отношении участников «Игр будущего»

СГБ Латвии начинает проверку в отношении участников «Игр будущего»

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Global Look Press

В Службе государственной безопасности (СГБ) Латвии заявили, что ведомство начинает проверку в отношении латвийских спортсменов, участвующих в международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Об этом в своем Telegram-канале сообщает русскоязычное издание Baltnews.

Как утверждают в СГБ, их участие в этом турнире «противоречит интересам национальной безопасности Латвии и основным ценностям демократического общества».

До этого латвийская федерация хоккея приостановила действие лицензий латвийских спортсменов, которые принимают участие в «Играх будущего».

В команде Baltic Select, которая дошла до полуфинала и уступила в борьбе за третье место, выступают восемь хоккеистов. Это Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин, Никита Зантманс, Артем Кувсиновс.

Первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Соревнования проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, физической активности и цифровой среды.

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