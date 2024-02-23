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В Ростовской области работает ПВО, слышны взрывы в небе

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о работе ПВО в регионе

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Shutterstock

Подразделения Противовоздушной обороны (ПВО) работают по воздушным целям за пределами Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«У защитников не бывает выходных. Подразделения ПВО работают по воздушным целям за пределами области. Прошу сохранять спокойствие», — написал Голубев.

Кроме того, в Telegram-канале «Новости Ростова» говорится, что читатели сообщают о грохоте в небе.

Сегодня, 23 февраля, взрыв произошел в Николаеве на юге Украины.

Также украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одессе.

22 февраля сообщалось, что при обстреле Вооруженными силами Украины села Глотово в Белгородской области пострадали два человека.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ.

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