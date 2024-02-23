Названо число украинских беженцев, ставших бездомными в Великобритании

Бездомными в Великобритании стали около 15 тыс. беженцев (7,5% от их общего числа), которые приехали в королевство с Украины после начала конфликта. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные министерства регионального развития и жилищного строительства, передает ТАСС.

Собеседники издания рассказали, что многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку спонсоры берут на себя обязательство предоставлять жилье лишь в течение шести месяцев, а дальше могут действовать по своему усмотрению.

Для граждан Украины в Британии действует схема получения убежища при наличии на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин. Они гарантируют беженцам свой кров или оплачивают отдельное жилье. В рамках этой программы в королевство перебрались около 130 тыс. украинцев.

В стране также была запущена программа воссоединения семей, которой воспользовались более 70 тыс. украинцев. Обе схемы предполагали выдачу виз на три года, но недавно было объявлено о продлении их действия еще на 18 месяцев.

До этого в ООН заявили о праве Украины требовать возвращения беженцев для службы в армии.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.