Путин опустился на колено и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Об этом сообщили в Кремле.

Во время церемонии он опустился на колено и поправил ленту на венке.

В возложении цветов также приняли участие ветераны военной службы, офицеры и воспитанники военных училищ.

23 февраля президент обратился к служившим в вооруженных силах россиянам с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. Он отдельно отметил, что будущее российских вооруженных сил — армии, авиации и флота — напрямую зависит от тех сержантов и офицеров, которые в данный момент выполняют задачи в зоне военной операции на Украине.

В этот день с поздравлением также выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он вручил государственные награды военным, отличившимся в ходе выполнения боевых задач, и заявил, что у российской армии впереди много работы.

Ранее Шойгу подписал приказ о салютах в День защитника Отечества.