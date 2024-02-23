В Петербурге предъявили обвинение организатору и исполнителю убийства мужчины

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение организатору и исполнителю убийства мужчины, которого застрелили в Выборгском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого Андрея Артюхина, а также Гинтераса Рагаускаса. Им предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям «убийство» и «организация убийства по найму». Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в конце августа 2023 года Рагаускас захотел убрать адвоката Адвокатской палаты города Санкт-Петербурга. Он предполагал, что спор с ним по вопросу прав на объект недвижимости может быть решен в его пользу. Рагаускас предложил Артюхину расправиться с юристом за 5 млн рублей. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем.

После этого Артюхин следил за потерпевшим, чтобы улучит момент для совершения преступления. 20 февраля 2024 года он принял за адвоката водителя его автомобиля и выстрелил тому в голову из пистолета. Водителя доставили в больницу, где он скончался.

В пресс-службе ведомства отметили, что во время следственных действий с участием Артюхина обнаружили орудие преступления.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российская пенсионерка планировала расправу над сыном из-за квартиры.