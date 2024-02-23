Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В двух регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях Украины

close
100%
Shutterstock

Сирены воздушной тревоги сработали на территории двух регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения.

В настоящее время в «красной» зоне находятся Харьковская и Днепропетровская области. Другая информация о ситуации в этих регионах к текущему моменту не поступала.

Утром 23 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на одном из инфраструктурных объектов в городе Одессе произошел пожар. Ночью на территории Одесской области объявлялась воздушная тревога, особый режим действовал около трех часов.

До этого в населенном пункте произошли несколько взрывов. По информации местного издания в Одессе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

22 февраля украинский телеканал ТСН сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне также произошли несколько взрывов. Тогда же появилась информация о взрывах в Миргородской общине, расположенной в Полтавской области. Однако иные подробности не уточнялись.

Ранее в Полтавской области Украины после взрывов зафиксировали повреждение промышленного объекта.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами