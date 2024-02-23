В двух регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали на территории двух регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения.

В настоящее время в «красной» зоне находятся Харьковская и Днепропетровская области. Другая информация о ситуации в этих регионах к текущему моменту не поступала.

Утром 23 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на одном из инфраструктурных объектов в городе Одессе произошел пожар. Ночью на территории Одесской области объявлялась воздушная тревога, особый режим действовал около трех часов.

До этого в населенном пункте произошли несколько взрывов. По информации местного издания в Одессе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).

22 февраля украинский телеканал ТСН сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне также произошли несколько взрывов. Тогда же появилась информация о взрывах в Миргородской общине, расположенной в Полтавской области. Однако иные подробности не уточнялись.

Ранее в Полтавской области Украины после взрывов зафиксировали повреждение промышленного объекта.