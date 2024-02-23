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Стало известно, когда законопроект о фудшеринге поступит в Госдуму РФ

Депутат Метелев: законопроект о фудшеринге планируют внести в Госдуму РФ в марте

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Пакет законопроектов о создании механизма фудшеринга, в рамках которого нуждающимся могут начать раздавать нераспроданные продукты питания, планируют внести на рассмотрение в Государственную думу РФ в марте 2024 года. Об этом рассказал председатель комитета нижней палаты российского парламента по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.

Депутат пояснил, что инициатива предполагает передачу продуктов питания с истекающим сроком годности. При этом в случае принятия соответствующих документов тем, кто нарушит правила раздачи товаров, будет грозить административная ответственность.

«Мы 20 марта ждем заключения правительства, сразу после этого вносим в Государственную думу», — сказал законодатель.

Он выразил надежду, что проект поступит на рассмотрение в парламент до конца указанного месяца.

До этого Метелев заявил, что при введении механизма фудшеринга российским магазинам разрешат передавать нуждающимся только один процент продуктов питания. Всего изменения коснутся восьми категорий товаров, включая овощи и фрукты.

Ранее в Союзе потребителей РФ определили основной источник просроченных продуктов питания в стране.

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