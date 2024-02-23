Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Москву на праздники придет ранняя весенняя погода

Вильфанд заявил, что на праздники в Москву придет погода «конца марта»

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

На праздники в Москву придет погода «конца марта» и повысится риск гололеда, а также образования опасных сосулек. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Когда начинается оттепель, создаются условия для формирование гололеда, сосулек, гололедицы, а также для возможного схода снега с крыш», — заявил Вильфанд.

Он предупредил москвичей, что в ближайшие дни стоит одновременно смотреть под ноги и не забывать про опасность падения сосулек и снега с крыш.

Помимо гололеда и сосулек, Москве и москвичам придется столкнуться с ежедневной мелкой моросью в качестве осадков, а также сильным, до 15 м/с, ветром.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сообщения о том, что лето в этом году будет рекордно жарким и войдет в историю, — это не более, чем «утка».

По его словам, всерьез на лето ни один инженер-синоптик такие прогнозы не разрабатывал.

В Гидрометцентре ранее объяснили, когда прекратится Эль-Ниньо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами