В Москву на праздники придет ранняя весенняя погода

На праздники в Москву придет погода «конца марта» и повысится риск гололеда, а также образования опасных сосулек. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Когда начинается оттепель, создаются условия для формирование гололеда, сосулек, гололедицы, а также для возможного схода снега с крыш», — заявил Вильфанд.

Он предупредил москвичей, что в ближайшие дни стоит одновременно смотреть под ноги и не забывать про опасность падения сосулек и снега с крыш.

Помимо гололеда и сосулек, Москве и москвичам придется столкнуться с ежедневной мелкой моросью в качестве осадков, а также сильным, до 15 м/с, ветром.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сообщения о том, что лето в этом году будет рекордно жарким и войдет в историю, — это не более, чем «утка».

По его словам, всерьез на лето ни один инженер-синоптик такие прогнозы не разрабатывал.

В Гидрометцентре ранее объяснили, когда прекратится Эль-Ниньо.