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Матери Навального показали тело сына

Мать Навального подписала документы о смерти сына

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Илья Питалев/РИА Новости

Мать Алексея Навального Людмила подписала документы о смерти сына в морге города Салехарда. Об этом она сообщила в видеообращении.

По словам Людмилы Навальной, в документах о смерти ее сына указаны также причины — по данным медицинского заключения, смерть Алексея Навального произошла по естественным причинам. Женщина отметила, что, согласно закону, после подписания документов ей должны были отдать тело, однако в этом было отказано.

Людмила Навальная заявила, что ее сына предлагают похоронить тайно, однако женщина выступает против и в видеообращении призывает отдать ей тело сына для похорон.

До этого мать Алексея Навального Людмила обратилась в суд Салехарда с жалобой на незаконные действия.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МВД России снова объявило в розыск Олега Навального по уголовной статье.

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