Матери Навального показали тело сына

Мать Алексея Навального Людмила подписала документы о смерти сына в морге города Салехарда. Об этом она сообщила в видеообращении.
По словам Людмилы Навальной, в документах о смерти ее сына указаны также причины — по данным медицинского заключения, смерть Алексея Навального произошла по естественным причинам. Женщина отметила, что, согласно закону, после подписания документов ей должны были отдать тело, однако в этом было отказано.
Людмила Навальная заявила, что ее сына предлагают похоронить тайно, однако женщина выступает против и в видеообращении призывает отдать ей тело сына для похорон.
До этого мать Алексея Навального Людмила обратилась в суд Салехарда с жалобой на незаконные действия.
Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее МВД России снова объявило в розыск Олега Навального по уголовной статье.