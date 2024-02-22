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Вечеринка туристов в Таиланде закончилась поножовщиной с проститутками-трансгендерами

В Таиланде вечеринка туристов закончилась поножовщиной с трансгендерами

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Shutterstock

В Таиланде вечеринка британских туристов закончилась поножовщиной с проститутками-трансгендерами. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел 22 февраля на острове Пхукет. Британские туристы позвали на свою виллу проституток и устроили вечеринку. Однако после завершения мероприятия они заплатили только одной из них. При этом сумму ей выдали в два раза меньше обещанной.

Межу проститутками-трансгендерами и их клиентами начался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки одна из девушек ударила туриста ножом в ногу. Позже они все выбежали на улицу с криками, рассказали соседи.

Отмечается, что одна из проституток получила травмы руки и головы. На место прибыла полиция, пострадавших увезли в больницу.

Ранее трансгендер-педофил удерживал в доме трех несовершеннолетних девочек.

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