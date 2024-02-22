Россиянин погиб при сходе лавины в Индии

Россиянин погиб при сходе лавины в горах на севере Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В сообщении уточнили, что еще шесть российских лыжников получили травмы. Как отметили в публикации, лавина обрушилась на горнолыжный курорт Гульмарг. В поисково-спасательной операции приняли участие военные и патрульная группа администрации союзной территории Джамму и Кашмира.

По данным агентства PTI, группа из семи райдеров из России отправились кататься на горных лыжах без сопровождения.

Накануне пенсионерку ввели в искусственную кому после ее падения с подъемника на французском горнолыжном курорте Орсьер. Пострадавшей 71 год, у нее рассеянный склероз.

До этого в Казахстане перекрыли трассу из-за сошедшей на нее лавины. Ее объем составил 7600 кубометров снега. В момент схода лавины никто не пострадал.

Ранее два лыжника попали под лавину во французских Альпах.