Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин погиб при сходе лавины в Индии

NDTV: российский лыжник погиб под лавиной на севере Индии

close
100%
Кадр из видео/Приисковый. Ивановские озёра/VK

Россиянин погиб при сходе лавины в горах на севере Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В сообщении уточнили, что еще шесть российских лыжников получили травмы. Как отметили в публикации, лавина обрушилась на горнолыжный курорт Гульмарг. В поисково-спасательной операции приняли участие военные и патрульная группа администрации союзной территории Джамму и Кашмира.

По данным агентства PTI, группа из семи райдеров из России отправились кататься на горных лыжах без сопровождения.

Накануне пенсионерку ввели в искусственную кому после ее падения с подъемника на французском горнолыжном курорте Орсьер. Пострадавшей 71 год, у нее рассеянный склероз.

До этого в Казахстане перекрыли трассу из-за сошедшей на нее лавины. Ее объем составил 7600 кубометров снега. В момент схода лавины никто не пострадал.

Ранее два лыжника попали под лавину во французских Альпах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами