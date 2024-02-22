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Писатель Проханов заявил, что участники СВО буду строить новую России

Писатель Проханов: боль войны участники СВО будут превращать в новые структуры

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Люди, которые вернутся с СВО, будут участвовать в строительстве новой России. Об этом в новом выпуске киноинтервью «Откровенно с Татаркой» блогера Лилии Абрамовой (Татарки FM), который вышел накануне Дня защитника Отечества и годовщины специальной военной операции, заявил писатель, журналист Александр Проханов.

В разговоре с ведущей проекта писатель отметил, что не может сравнивать Великую Отечественную войну и СВО.

«Великая отечественная, это была война, где сразились воочию могучие силы ада и рая. Энергия этой победы и горечь страшных утрат, она неповторима. СВО – это война другого совершенно типа, которая требует других жертв, других слез, других молитв, другого обхождения с теми, кто сейчас воюет. Люди, которые вернутся с этой войны, буду участвовать в строительстве новой России», — сказал он.

Проханов объяснил, что участники СВО придут в страну, которая будет нуждаться в очищении от «самой разной скверны».

«Человек, который вернулся с войны, он вернулся не святым, он вернулся раненым в любом смысле. Эти раны, эту боль войны эти люди должны будут превращать в новые университеты, в новые знания, новые структуры, механизмы. Это кропотливая, очень системная работа», — подчеркнул он.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, в России испокон веков уважали и продолжают уважать защитников Отечества.

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