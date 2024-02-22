Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Суд вернул прокуратуре дело петербургского священника Михнова-Вайтенко

Суд Петербурга вернул прокуратуре материалы дела священника Михнова-Вайтенко

close
100%
mikhnovvaitenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вернул материалы дела об административном правонарушении в отношении священнослужителя Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

«Материалы возвращены <…> из-за недоставления возможного правонарушителя», — уточнили в судебной инстанции.

В пресс-службе пояснили, что рассматривать материалы по правонарушению, если наказание предусматривает арест, без фигуранта нельзя. Так в суде обратили внимание, что речь идет о противоправных деяниях, наказание за которые предусмотрены статьей 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

По информации «Фонтанки» доставлению священника в суд помешали вызов бригады скорой помощи и госпитализация. У него диагностировали инсульт. Издание отмечает, что Михнов-Вайтенко «скорее всего был бы арестован». В публикации отметили, что у правоохранителей сохраняется возможность подать материалы повторно, после того как закончится больничный лист.

По информации СМИ, Михнов-Вайтенко собирался 17 февраля отслужить панихиду у Соловецкого камня по Алексею Навальному, но его задержали на выходе из дома.

Ранее Лавров заявил об истеричной реакции стран Запада на смерть Навального.

Все новости на тему:
Смерть Навального
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами