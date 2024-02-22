Суд вернул прокуратуре дело петербургского священника Михнова-Вайтенко

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вернул материалы дела об административном правонарушении в отношении священнослужителя Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.

«Материалы возвращены <…> из-за недоставления возможного правонарушителя», — уточнили в судебной инстанции.

В пресс-службе пояснили, что рассматривать материалы по правонарушению, если наказание предусматривает арест, без фигуранта нельзя. Так в суде обратили внимание, что речь идет о противоправных деяниях, наказание за которые предусмотрены статьей 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

По информации «Фонтанки» доставлению священника в суд помешали вызов бригады скорой помощи и госпитализация. У него диагностировали инсульт. Издание отмечает, что Михнов-Вайтенко «скорее всего был бы арестован». В публикации отметили, что у правоохранителей сохраняется возможность подать материалы повторно, после того как закончится больничный лист.

По информации СМИ, Михнов-Вайтенко собирался 17 февраля отслужить панихиду у Соловецкого камня по Алексею Навальному, но его задержали на выходе из дома.

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