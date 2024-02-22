Минтранс пояснил информацию о сборе персональных данных пассажиров

Российских перевозчиков не обяжут собирать дополнительные персональные данные пассажиров. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, передал ТАСС.

Он подчеркнул, что подготовленный ведомством приказ не обязывают перевозчиков собирать иную информацию о пассажирах, кроме той, что указана при приобретении проездного документа.

«Данный перечень <…> предоставляется только в случае <…> фиксации в информационной системе авиакомпании», — отметил замминистра

Баканов обратил внимание, что новый приказ необходимо рассматривать как правовое основание для передачи сведений перевозчиками в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров (АЦБПДП).

До этого газета «Коммерсантъ» написала, что власти хотят собирать данные об IP-адресах и банковских картах путешественников. Источники в Минтрансе заявили изданию, что госсистема хорошо защищена.

Ранее стало известно, что в России начнет работу сервис с использованием биометрии.