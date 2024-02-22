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Скончался водитель адвоката, в которого киллер выстрелил в Петербурге

Водитель адвоката Патрушева умер в больнице после покушения в Петербурге

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В больнице Санкт-Петербурга умер 42-летний гражданин Узбекистана — водитель адвоката Виктора Патрушева. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Скончался водитель питерского адвоката, которому киллер выстрелил в затылок возле школы», — уточнили в сообщении.

Мужчина привез детей юриста Виктора Патрушева в школу на черной Toyota Camry. Неизвестный выстрелил в него и скрылся. Свидетелями происшествия стали десятки человек. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

С места убийства изъяли гильзу от пистолета Макарова. По одной из версий, киллер мог перепутать водителя с самим адвокатом.

Следователи возбудили дело о покушении на убийство, преступника ищут.

Ранее российская пенсионерка планировала расправу над сыном из-за квартиры.

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